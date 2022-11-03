«Хороший, спокойный». Соседка обвиняемого в терроризме студента из Башкирии рассказала о молодом человеке | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 18:47 «Хороший, спокойный». Соседка обвиняемого в терроризме студента из Башкирии рассказала о молодом человеке Соседи обвиняемого в терроризме студента из Башкирии назвали его «хорошим и спокойным»

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В Башкирии задержали студентов, которых подозревают в организации терактов на железной дороге. Соседка одного из молодых людей рассказала «360», что парень всегда был вежлив и не нарушал общественного порядка.

По словам женщины, их соседи — тихие и спокойные. Они поселились в доме в 2016 году — родители работают, дети им помогают. Не вызывало вопросов и поведение задержанного молодого человека.

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«Очень хороший, спокойный. Улыбчивый, вежливый, родителям помогал. Чтоб я его пьяным или с сигаретой видела — нет. Спокойные, тихие люди», — рассказала собеседница «360».

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Советский районный суд Уфы арестовал до 28 декабря четырех студентов, среди них — один несовершеннолетний, сообщил «Коммерсант». По данным правоохранителей, молодые люди минимум пять раз пытались повредить оборудование на местной железной дороге. Так они якобы выразили несогласие с проведением спецоперации. Сотрудники ФСБ задержали их 27 октября при попытке поджечь объект на Куйбышевской железной дороге. Теперь им грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) готовил диверсию в Крыму. Мужчина собирался подорвать опору линии электропередач. Сотрудники ФСБ предотвратили совершение преступления и задержали злоумышленника.