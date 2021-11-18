Эксперт рассказал, как выбрать хороший картофель
Директор Картофельного союза Красильников: картофель следует выбирать исходя из его сорта
Директор Картофельного союза России Алексей Красильников дал советы, как выбрать картофель. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Он отметил, что нет смысла смотреть на страну-производителя. Лучше обратить внимание на сорт картофеля.
Также Красильников уточнил, что каждый сорт хорош для разных целей, поэтому сложно говорить, какой лучше. Это зависит от целей и вкусовых предпочтений.
«Многое зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений и применения в блюдах. Кто-то любит твердые сорта — они для жарки, а другие — разваристые», — объяснил Красильников.