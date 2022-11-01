«Хороший человек». Житель Перми рассказал о вышедшем на свободу людоеде | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 20:03 «Хороший человек». Житель Перми рассказал о вышедшем на свободу людоеде Сокамерник пермского людоеда Малышева назвал его порядочным человеком

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Жители Перми не обрадовались новости об освобождении людоеда Михаила Малышева, который провел в колонии 23 года. Один из горожан рассказал «360», что отбывал наказание вместе с освободившимся пермяком.

«Знаю, сидел вместе с ним. Тут каждый второй судимый. Хороший человек, добрый, порядочный», — заявил мужчина.

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Сосед Малышева рассказал, что людоед появился в своем доме пару дней назад.

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«В дверях так же встретились. „Здравствуйте“. Здравствуйте, говорю. Квадратный, еле-еле ходит. Кусок сала, огромный шкаф, еле ноги передвигает. Видимо, заболел чем-то», — поделился впечатлениями собеседник «360». Он добавил, что не боится соседства, потому что освободившийся передвигается с трудом.

В феврале маньяк-людоед заявил, что готов признаться в совершении еще нескольких преступлений, лишь бы не выходить на свободу. Мужчина признался, что боится вновь взяться за старое. Сейчас ему 57 лет. Он угодил за решетку за то, что съел двух человек. Также он угощал друзей блюдами из человеческого мяса и из домашних животных.