Хорошее отношение с самого детства. В Балашихе борются с буллингом уроками добра

С буллингом борются в подмосковной Балашихе. Для первоклассников провели урок доброты, их учили жить дружно и быть терпимыми друг к другу.

Травля знакома почти всем, кто учился в школе. Каждый десятый родитель считает, что его ребенка обижают одноклассники. А больше половины уверены — сегодня дети ведут себя куда жестче, чем 20-30 лет назад.

Чтобы дети из Балашихи никогда не столкнулись с буллингом, хорошее отношение к окружающим им прививают в начальной школе. Первоклашки пришли на урок с добрыми рисунками. Кто-то нарисовал, как заботится о животных, используя яркие краски — знак дружбы. Есения Ершова изобразила, как помогает пожилому человеку.

Источник фото: телеканал «360»

Победителям конкурса рисунков вручили подарки. Все работы оценивало жюри: члены городского Совета депутатов, Общественной палаты и парламента области. Они собрались, чтобы провести первый в Подмосковье «Урок доброты». Ребятам рассказали о толерантности, ведь детей с особенностями не принимают чаще всего.

«Наша основная работа — это работа против травли, которой становится все больше и больше в России и в Подмосковье в частности», — рассказала Анна Сергеева, президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию».

Источник фото: телеканал «360»

В школе № 28 дети с аутизмом проводят время с обычными сверстниками. Инклюзивное образование развивают здесь уже год. Заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев подчеркнул, что это первый подобный проект в подмосковных школах.

Ресурсная зона — уютный уголок для тех, кому нужно пристальное внимание. Здесь дети с аутизмом играют, занимаются творчеством. У каждого воспитанника есть тьютор — вместе они делают домашнее задание, а затем отправляются на урок.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на особую зону, детей здесь не делят по категориям, даже не называют больными и здоровыми. Все вместе садятся за одну парту. Создатели класса уверены: со временем каждый из особенных ребят научится считать и писать. Нужно только время и, главное, внимание.