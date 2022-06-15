Хорошая мина при плохой игре. Что скрывается за заявлением IKEA об оптимизации бизнеса в России

IKEA заявила об оптимизации бизнеса из России. Профессор института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов отметил, что на самом деле компания резко сокращает свои активы.

Он пояснил, что как такового заявления об уходе пока не было. По его словам, компания сообщила о продаже части активов и сокращении большого объема сотрудников. Качалов отметил, что розничные точки компании и торговые центры «МЕГА» — IKEA является их совладельцем — по-прежнему работают. Однако за этим скрываются определенные операционные действия.

«Они ласково назвали это оптимизацией. На самом деле это попытка сделать хорошую мину плохой игре», — отметил Качалов.

Он сказал, что IKEA продолжит финансовую деятельность в России. Среди таких операций — оплата аренды, зарплаты сотрудникам, коммунальные платежи и прочее. Однако финансовая активность IKEA сильно снизится. Кроме того, сократится и количество сотрудников компании в России

«Если я правильно понял, идет речь о двукратном, а может быть и о трехкратном сокращении», — предположил Качалов.

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Раскручивают инфляцию

Он отметил, что компания последние три месяца платила сотрудникам зарплату, несмотря на приостановку деятельности в стране. Качалов усмотрел в этом скрытое негативное влияние на экономику России.

«Это, фактически, раскрутка инфляции. Они платили незаработанные деньги, и люди получали деньги, не создавая стоимость и ценность», — сказал он.

Это один из таких тонких ходов Евросоюза, как ударить по нашей экономике и усилить инфляцию. Платить зарплату людям, которые ничего не делают, это плохо. А во-вторых, они развращали людей. Десятки тысяч людей получали зарплату, ничего не делая Игорь Качалов

К тому же, отсутствие работы — дополнительный стресс для сотрудников. По словам Качалова, сотрудники IKEA очень просили себя хоть чем-то занять.

Что будет дальше?

Качалов предположил, что шведская компания может пойти по пути «Вкусно — и точка». По его слова, несколько российских предпринимателей готовы перехватить управление IKEA в РФ.

«Но если такие переговоры ведутся, они пока сейчас никоим образом не „выскочили наверх“. Если по Inditех иногда пробегают слухи, что они ведут переговоры по аренде, то по IKEA все слишком сильно зашифровано», — сказал Качалов.

По его словам, положение IKEA в России не спасет проведение распродажи товаров со склада. Он сказал, что продукция уже сама по себе значительно выросла в цене из-за долгого хранения.