«Я считаю, что это хорошая идея, потому что она распространяется на всех граждан Российской Федерации», — заметила член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По ее словам, было бы не так радостно, если бы у регионов были разные решения и мнения. Она напомнила о рекомендации главы государства губернаторам сделать на региональном уровне 31 декабря выходным днем.

«Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днем», — обратила внимание парламентарий.