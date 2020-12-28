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    28 декабря 2020, 21:22

    «Хорошая идея». Депутат Госдумы — о решении сделать 31 декабря выходным во всех регионах

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб обсудила с RT решение всех регионов страны сделать выходным днем 31 декабря.

    «Я считаю, что это хорошая идея, потому что она распространяется на всех граждан Российской Федерации», — заметила член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

    По ее словам, было бы не так радостно, если бы у регионов были разные решения и мнения. Она напомнила о рекомендации главы государства губернаторам сделать на региональном уровне 31 декабря выходным днем.

    «Когда из уст президента прозвучал призыв, было понятно, что все регионы откликнутся и сделают 31 декабря выходным днем», — обратила внимание парламентарий.