«Хорошая и добрая инициатива». Сенатор оценил закон о бесплатной газификации в России

Первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский обсудил с RT закон о бесплатном подключении россиян к газу.

«Инициатива очень хорошая. Такого рода решение люди поддержат в силу понятных причин», — подчеркнул сенатор.

Он назвал хорошим знаком и сигналом российскому бизнесу переориентирование работы крупных газовых предприятий с экспорта на внутреннее потребление. По словам парламентария, этот закон — настоящий подарок тем россиянам, которые до сих пор заготавливают уголь и дрова.

«И я думаю, что в этой части не будет никаких сомнений в отношении того, как отреагирует Совет Федерации, когда закон поступит к нам. Хорошая и добрая инициатива», — заключил Рязанский.