Общество 06 февраля 2024, 17:46 Хореограф Радиф Яваев умер в Москве Бизнес Online: тело хореографа Яваева нашли у железнодорожного переезда в Москве

Читать 360tv в

Тело татарского хореографа Радифа Яваева обнаружили возле железнодорожного переезда в Москве. Ему был 71 год. Об этом сообщил портал «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

«Вроде признаков насильственной смерти нет, возле железнодорожного переезда в два часа ночи нашли», — рассказал источник издания.

Реклама

По его словам, к расследованию смерти Яваева в ближайшее время приступят криминалисты. Хореограф пропал еще 3 февраля. Его поисками занимались волонтеры.

Яваев помогал организовывать Сабантуи на протяжении 20 лет и играл большую роль в столичной татарской общине. Более 30 лет он был руководителем танцевальных коллективов. С 2000 года он жил в Москве.