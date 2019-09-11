  • Хомяки «затерроризировали» тюменскую многоэтажку

    11 сентября 2019, 04:45

    Кирилл Фролов

    В Тюмени дикий хомяк забрался в подъезд новостройки и устроил себе там жилище. Жильцы поймали животное и вывезли в поле, но неделю спустя вместо него появился новый грызун, сообщило издание 72.ru.
    Хомяки «затерроризировали» тюменскую многоэтажку

    Управляющая компания уже дважды выгоняла нового жильца, однако он возвращался, обустраивался в подъезде и обгрызал штукатурку.

    Хомяков обнаружили в доме 39/1 на улице Михаила Сперанского — в новом микрорайоне города.

    «Он вернулся. И требует прописку!» — написали в группе района «Видный» во «ВКонтакте», прикрепив фото животного.

    Доктор биологических наук, профессор ТюмГУ Сергей Гашев рассказал журналистам, что хомяка лучше забрать домой и продержать до весны, иначе он погибнет.

    «Это полевой хомяк, он же хомяк обыкновенный. Зимой они впадают в спячку, для чего готовят себе нору. Возможно, до возведения многоэтажки на этом месте был его гнездовой участок. Если такого хомяка поселить в квартире или частном доме, ручным он не станет, но будет вполне комфортно чувствовать себя в неволе», — заявил ученый.

    Весной, по его словам, хомяка можно выпустить в поле.