Хомяки «затерроризировали» тюменскую многоэтажку

Управляющая компания уже дважды выгоняла нового жильца, однако он возвращался, обустраивался в подъезде и обгрызал штукатурку.

Хомяков обнаружили в доме 39/1 на улице Михаила Сперанского — в новом микрорайоне города.

«Он вернулся. И требует прописку!» — написали в группе района «Видный» во «ВКонтакте», прикрепив фото животного.

Доктор биологических наук, профессор ТюмГУ Сергей Гашев рассказал журналистам, что хомяка лучше забрать домой и продержать до весны, иначе он погибнет.

«Это полевой хомяк, он же хомяк обыкновенный. Зимой они впадают в спячку, для чего готовят себе нору. Возможно, до возведения многоэтажки на этом месте был его гнездовой участок. Если такого хомяка поселить в квартире или частном доме, ручным он не станет, но будет вполне комфортно чувствовать себя в неволе», — заявил ученый.

Весной, по его словам, хомяка можно выпустить в поле.