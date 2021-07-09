Хомяка «научили» торговать криптовалютой

Хомяк по кличке Мистер Гокс стал настоящим криптотрейдером. Его хозяин построил специальную клетку, чтобы грызун мог торговать криптовалютой. За успешными сделками питомца стали наблюдать пользователи соцсетей.

Владелец хомяка оборудовал специальную клетку, в которой туннели и колесо подключены к оптическим датчикам. Устройства реагируют на движения грызуна. Получается, что при беге в колесе Мистер Гокс «выбирает» валюту для торгов. Если хомяк пробегает по правому туннелю, то валюта продается, а по левому — покупается.

Еще в клетке хомяка есть камера, транслирующая картинку на Twitch. Пользователи соцсети могут следить за грызуном онлайн. Все результаты сделок Мистера Гокса записываются и публикуются, отметил DTF. При этом владелец пушистика подчеркнул, что его питомец живет обычной хомячьей жизнью.

Источник фото: twitch.tv/mr_goxx

За время пребывания в клетке грызун «купил» 10 видов криптовалюты. В его арсенале есть биткоин и эфириум. Всего хомяк «приобретал» валюту 29 раз, а продавал 14 раз. Объем его торгов составляет 1208 евро. Пока убытки Мистера Гокса измеряются суммой 4,48 евро.