Хомячок Фрош в объеме. «Союзмультфильм» представил первую 3D-короткометражку

«Союзмультфильм» создал первый короткометражный 3D-мультфильм. Презентация мультика «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада» прошла онлайн.

«На YouTube-канале киностудии „Союзмультфильм“ состоялась онлайн-премьера короткометражного 3D-мультфильма „Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада“. Приключенческая короткометражка создана по одноименной детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу «Союзмультфильма».

Мультфильм длится всего 13 минут. В киностудии посоветовали его смотреть детям от 4 до 12 лет.

Это первый короткометражный 3D-релиз для «Союзмультфильма». В пресс-службе отметили, что тщательно прорабатывали персонажи и фоны, видны мельчайшие детали, нюансы движений.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская отметила, что история о хомячке Фроше напоминает детский детектив, так что должна захватить внимание юных зрителей. Она также посчитала, что у них получилась «любопытная экранизация» популярной книги Никитиной.

В «Союзмультфильме» добавили, что стремились сохранить оригинальные образы персонажей, манеру общения, саму историю и атмосферу книги.