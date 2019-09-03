Холодный чай и кофе подвели под ГОСТ
Нормативы, заметили в пресс-службе Росстандарта, устанавливают общие требования к безопасности, качеству, упаковке и маркировке указанной продукции.
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В федеральном агентстве заметили, что в настоящее время на упаковках «холодного чая» и «холодного кофе» отсутствует количественный показатель содержания экстракта чая или кофе. Помимо этого, зачастую производитель добавляет в такие напитки фруктовые и ягодные соки, а также ароматизаторы.
«Новые стандарты приняты в целях исключения фальсификации продукции, а их применение на добровольной основе будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“», — заключили в Росстандарте.
Их разработкой занимались в Российской ассоциации производителей чая и кофе.