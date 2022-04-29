Холодное начало мая пообещали россиянам
Синоптик Евгений Тишковец: в Россию в первых числах мая придет похолодание
В центральной части России май начнется с похолодания. Теплее станет только во второй декаде месяца, а в его последние дни придет климатическое лето.
Холодную эстафету маю передаст незадавшийся апрель, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«На майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы», — пояснил он.
В первых числах месяца ночью воздух будет остывать до околонулевых значений. На почве вероятны легкие заморозки. Столбик термометра днем едва преодолеет отметку в +10 градусов.
«Это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно будет потеплее», — предупредил Тишковец.
С 3 мая в Россию придет североатлантический циклон, который принесет с собой обильные дожди.
Слегка потеплеет во второй пятидневке. Но в привычное климатическое русло — до +12…+17 градусов — температура вернется только после окончания праздников.