Холодное начало мая пообещали россиянам

В центральной части России май начнется с похолодания. Теплее станет только во второй декаде месяца, а в его последние дни придет климатическое лето.

Холодную эстафету маю передаст незадавшийся апрель, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«На майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы», — пояснил он.

В первых числах месяца ночью воздух будет остывать до околонулевых значений. На почве вероятны легкие заморозки. Столбик термометра днем едва преодолеет отметку в +10 градусов.

«Это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно будет потеплее», — предупредил Тишковец.

С 3 мая в Россию придет североатлантический циклон, который принесет с собой обильные дожди.

Слегка потеплеет во второй пятидневке. Но в привычное климатическое русло — до +12…+17 градусов — температура вернется только после окончания праздников.