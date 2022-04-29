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    29 апреля 2022, 01:26

    Холодное начало мая пообещали россиянам

    Синоптик Евгений Тишковец: в Россию в первых числах мая придет похолодание

    Александра Ломейко

    В центральной части России май начнется с похолодания. Теплее станет только во второй декаде месяца, а в его последние дни придет климатическое лето.

    Холодную эстафету маю передаст незадавшийся апрель, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

    «На майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы», — пояснил он.

    В первых числах месяца ночью воздух будет остывать до околонулевых значений. На почве вероятны легкие заморозки. Столбик термометра днем едва преодолеет отметку в +10 градусов.

    «Это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно будет потеплее», — предупредил Тишковец.

    С 3 мая в Россию придет североатлантический циклон, который принесет с собой обильные дожди.

    Слегка потеплеет во второй пятидневке. Но в привычное климатическое русло — до +12…+17 градусов — температура вернется только после окончания праздников.