Холодильников «Саратов» больше не будет. Производство закрыли из-за конкуренции

СЭПО-ЗЭМ закрыл производство холодильников «Саратов». Делать эти бытовые приборы больше не имеет смысла из-за большой конкуренции на рынке.

«На данный момент производство холодильного оборудования является нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-секретаря областного Минпромэнерго Владимира Комарова.

Он отметил, что компания «СЭПО-ЗЭМ», которая, помимо холодильников, производит еще электронные системы управления авиадвигателями для ОПК, — это частное предприятие. Любые решения об оптимизации принимают акционеры и собственники. Власти Саратовской области уже знают о проблеме и в ближайшее время встретятся с руководством завода и обсудят, как выйти из сложной ситуации.

Пока ни о каком сокращении работников предприятие не сообщало. Если такая нужда появится, то в течение трех месяцев без каких-либо радикальных решений ситуацию будут приводить в норму.

Саратовское электроагрегатное производственное объединение «Завод электроагрегатного машиностроения» основали еще в 1939 году. Тогда на заводе занимались только разработкой и производством авиадвигателей. В 1951 году на предприятии наладили выпуск холодильников «Саратов», которые в лучшие годы экспортировали в 37 стран мира.