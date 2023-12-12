Общество 12 декабря 2023, 00:46 Холодец и якутский салат «Индигирка» попали в рейтинг худших блюд на планете TasteAtlas: холодец и салат «Индигирка» попали в рейтинг худших блюд в мире Freepik

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Два российских блюда — холодец и якутский салат «Индигирка» попали в рейтинг TasteAtlas в разделе «худшие блюда в мире». Онлайн путеводитель по традиционным блюдам обновил список в преддверии нового года.

«Индигирка» в 2023 году набрал в рейтинге 2,6 балла и оказался на 31 месте. Холодец в антирейтинге занял 67 место с 2,9 балла.

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«„Индигирка“ — русский рыбный салат родом из Якутии. Он состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, смешанной с луком, маслом, солью и перцем», — следует из описания на сайте.

Холодец, как описали его эксперты, состоит из мяса в желатине, а его название происходит от слова «холод». Блюдо подают холодным.

В топ-5 худших блюд по версии энциклопедии попали испанский деликатес из разложившегося мяса акулы, иерусалимская запеканка из лапши в карамели, американский рамэн-бургер с лапшой вместо булки, латвийский пирог на свином жире и простокваше и чилийские клецки из картофеля и муки.

Холодец очень полезен для здоровья кожи, волос и суставов, считает хирург Александр Умнов. В блюде содержится большое количество необходимого организму человека коллагена, а также железа, фосфора, натрия и витаминов группы В.