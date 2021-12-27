Холода перед Новым годом придут в ЯНАО

Жителей ЯНАО ждет холодная предпраздничная неделя. По словам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, столбик термометра в регионе опустится до -30 градусов. Об этом написал Ura.ru.

В некоторых местах температура воздуха достигнет отметки -35 градусов. Также в предпраздничную неделю в регионе усилится ветер.

«В понедельник ожидается температура воздуха до -27 градусов, а местами до -32. Местами будет идти метель с прорывами ветра до 17 метров в секунду. Во вторник потепление до -20 градусов, местами до -28 с силой ветра до 12 метров в секунду. В среду температура воздуха опустится до -28, местами -35 градусов», — говорится на сайте УГМС.