Холод и жара накроют Москву и область на следующей неделе

В понедельник, 28 сентября, в столице и области ожидается похолодание. Однако уже на следующий день, 29 сентября, в регион вернется бабье лето.

28 сентября температура воздуха днем не поднимется выше отметки 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду, он будет дуть с юго-запада сообщается на сайте «Гисметео».

Со вторника снова начнется потепление — температура днем будет достигать 20 градусов тепла. Однако ночью все равно будет прохладно — +9...10 градусов. Но жители Москвы и Подмосковья не замерзнут — в области уже включают отопление в жилых домах, а в столице начнут это делать с завтрашнего дня — с 28 сентября.

В Подмосковье начали отопительный сезон в социальных объектах еще 18 сентября. А к 25 сентября 40% жилых домов региона уже были обеспечены теплом. Причем в нескольких городах отопление включили уже во всех жилых помещениях — в Воскресенске, Реутове, Домодедове, Звездном Городке, Шаховской, Серебряных Прудах.