Холдинг «Вечерняя Москва» запустит три передачи на телевидении | 360°

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Холдинг «Вечерняя Москва» запустит три передачи на телевидении

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Мультимедийная редакция «Вечерняя Москва» запустила программу «Новости+» на телеканале «Большой эфир». Ведущие вместе с экспертами будут обсуждать события в Москве, в России и в мире.

Выпуски программы будут выходить дважды в день по будням и трижды по воскресеньям с повторами.

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Также на канале выйдут еще две передачи «Вечерней Москвы»: «Перекличка столиц» и «Идея требует защиты». В первой передаче выходцы из России, поселившиеся в разных уголках света, будут рассказывать о местных обычаях, а во второй представители креативных индустрий будут демонстрировать свои творческие проекты  экспертам и отвечать на хитрые вопросы об их идейной составляющей.

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