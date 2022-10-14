Раскрыта стоимость сделки по продаже Avito | 360°

Общество 14 октября 2022, 23:08 Поделиться Telegram

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Viber Раскрыта стоимость сделки по продаже Avito Компания экс-главы «Мегафона» Таврина договорилась о покупке Avito за 151 млрд рублей PxHere

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Холдинг Naspers продаст сервис размещения объявлений Avito компании бывшего руководителя «Мегафона» Ивана Таврина Kismet Capital Group за 151 миллиард рублей. Об этом сообщили на сайте южноафриканской компании.

«Компания Naspers's Prosus заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе объявлений Avito компании Kismet Capital Group за денежное вознаграждение в размере 151 миллиард рублей.

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Kismet — частная инвестиционная группа с опытом инвестирования в технологические и телекоммуникационные компании в России. Были получены все соответствующие разрешения регулирующих органов», — пояснили в холдинге.

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Закрытие сделки намечено на октябрь. В компании подчеркнули, что взаимодействие между сервисом и Kismet будет ориентировано «на поддержание действующей долгосрочной стратегии развития». Заниматься компанией будет действующая команда топ-менеджмента Avito, во главе которой находится генеральный директор Владимир Правдивый.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) подтвердила согласование сделки по покупке, сообщил ТАСС. В ведомстве отметили, что компании работают на разных товарных рынках, поэтому покупка Avito не создаст ограничение конкуренции.

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