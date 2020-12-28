Холдинг «Газпром-медиа» приобрел Rutube

Холдинг «Газпром-медиа» приобрел видеосервис Rutube. На прошлой неделе глава холдинга Александр Жаров объявлял о планах по развитию видеосервисов, которые смогут стать альтернативой YouTube.

«Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО „Руформ“ к ООО „Интерфакс-ТВ“, входящему в холдинг „Газпром-медиа“. В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО „Руформ“», — сказали ТАСС в пресс-службе холдинга.

Сумма сделки не раскрывается.

В пресс-службе добавили, что холдинг намерен сохранить команду Rutube. Должность генерального директора останется за Романом Максимовым.

На прошлой неделе Жаров сообщил о том, что «Газпром-медиа» уже год работает над модернизацией платформы. В будущем она должна стать аналогом YouTube. Для этого ее должны еще больше модернизировать и сделать удобной площадкой для размещения видеоконтента.

Жаров заявил, что холдинг займется развитием двух видеоплатформ. Одна площадка будет запущена в 2021 году, а вторая — в 2022-м. Площадки будут отличаться длительностью размещаемого там контента.