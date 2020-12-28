Холдинг «Газпром-медиа» приобрел Rutube
«Состоялась регистрация перехода права собственности на долю в ООО „Руформ“ к ООО „Интерфакс-ТВ“, входящему в холдинг „Газпром-медиа“. В результате сделки холдинг стал владельцем 100% ООО „Руформ“», — сказали ТАСС в пресс-службе холдинга.
Сумма сделки не раскрывается.
В пресс-службе добавили, что холдинг намерен сохранить команду Rutube. Должность генерального директора останется за Романом Максимовым.
На прошлой неделе Жаров сообщил о том, что «Газпром-медиа» уже год работает над модернизацией платформы. В будущем она должна стать аналогом YouTube. Для этого ее должны еще больше модернизировать и сделать удобной площадкой для размещения видеоконтента.
Жаров заявил, что холдинг займется развитием двух видеоплатформ. Одна площадка будет запущена в 2021 году, а вторая — в 2022-м. Площадки будут отличаться длительностью размещаемого там контента.