Хоккейный матч между командой штаба общественной поддержки «Единой России» и «Звездой России» прошел в Ступине

В Ступине состоялся хоккейный матч между командой штаба общественной поддержки «Единой России» и «Звездой России». Игру провели на площадке Ледового дворца имени Всеволода Боброва.

Накануне матча участники собрались на круглый стол, который организовал подмосковный штабом общественной поддержки «Единой России». Во время заседания присутствующие обсудили предложения в народную программу партии по развитию в Московской области физкультуры и спорта.

«Важно было услышать мнения общественников, профессионально занимающихся темой физкультуры и спорта. Очень приятно, что члены Общероссийской общественной организации „Звезда России“ откликнулись на наше предложение и приняли участие в работе круглого стола», — рассказал организатор матча, член штаба общественной поддержки «Единой России» Николай Ханин.

После круглого стола прошел товарищеский хоккейный матч. На лед вышли команды штаба общественной поддержки «Единой России» и членов общественной организации «Звезда России».

«Развитие массового школьного и дворового спорта, является важной частью программы „Единой России“. Очевидно, что занятие физкультурой и спортом в подростковом возрасте закладывает фундамент крепкого здоровья в будущем. Кроме того, спорт несет важную роль социализации ребенка, что особенно важно сегодня, когда дети все больше и больше времени проводят в виртуальном пространстве», — рассказал председатель штаба общественной поддержки Игорь Бутман.

Перед игрой с командами пообщались глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель окружного совета депутатов Павел Челпан. Они поздравили участников и пожелали им удачной игры.

На лед вышли джазмены Игорь и Олег Бутманы, экс-хоккеист «Амура» Виталий Шулаков, Николай Ханин, глава городского округа Чехов Григорий Артамонов, кандидат в депутаты Государственной думы Александр Коган, а также партийцы из местного отделения «Единой России».

Матч, который состоял из трех периодов по 20 минут, закончился со счетом 8:8. Лучшим игроком встречи признали Игоря Бутмана.