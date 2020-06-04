    04 июня 2020, 20:41

    Хоккейный клуб решили построить рядом с местом массового захоронения в Челябинске

    Артур Блянихов

    Правозащитница Оксана Труфанова рассказала ИА Ura.ru, что в Челябинске на месте массового захоронения жертв репрессий «Золотая гора» хотят построить хоккейный клуб.

    «Он (хоккейный клуб — прим. ред.) будет соседствовать с шахтами, полными останков расстрелянных репрессированных. Прошу остановить стройку на костях», — написала в письме Президенту Труфанова.

    Она попросила признать незаконными итоги конкурса на строительство объекта. Ее поддержали некоторые жители Кургана.

    «Это место исторической памяти. Развлекаться на костях невинных людей нехорошо», — обратила внимание глава курганской организации жертв репрессий Людмила Базарова.

    В пресс-службе областного правительства заверили, что администрация общается с местными жителями по этому вопросу.

    «Рассматриваются варианты изменения планировки этого комплекса. Через общественное обсуждение идет и благоустройство территории», — пояснила руководитель управления пресс-службы регионального правительства Мария Хворостова.