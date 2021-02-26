Хоккейную и теннисную академии намерены построить в Геленджике рядом с гольф-клубом

В Геленджике на территории гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт» планируют построить теннисную и хоккейную академии. Об этом сообщил «Интерфакс».

Уточняется, что общая площадь клуба составляет 80 гектаров. Клубный дом включает в себя зону отдыха, ресторан, банкетный зал.

«У нас есть еще свободные территории, где мы планируем построить хоккейную и теннисную академии. Инвестиции могут составить около 200 млн рублей», — цитирует гендиректора компании Александра Жучкова «Царьград».