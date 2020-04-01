Хоккеисты устроили состязание: гречка против пельменей

Наиль Якупов и Сергей Плотников, игроки СКА, устроили небольшой видео-баттл. Они состязались в еде. Хоккеисты поделились друг с другом и с фанатами кулинарными рецептами.

Якупов выступил первым в этом «бою». Он сделал курицу с гречкой — классическое блюдо. По словам спортсмена, он соблюдает режим самоизоляции и никуда не выходит. Поэтому приходится готовить из того, «что есть в шкафу».

После него к «поединку» подключился Плотников. Он выбрал «лучшее блюдо», которое может сделать самостоятельно. Это, конечно же, пельмени. Хоккеист поделился «секретным» соусом для этого деликатеса. Необходимо смешать кетчуп, майонез и соевый соус.

Напомним, в Санкт-Петербурге действует режим самоизоляции. С 1 апреля меняется режим работы метрополитена. Для входа станции будут закрываться в 22:00. Движение наземного транспорта будет прекращаться в районе 23:00.