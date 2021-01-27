«Хоккеистов любят все!» Россиянка не испугалась сложного диагноза ребенка и вырастила из него спортсмена

Жительница Сибири родила ребенка с косолапием, хотя врачи рекомендовали ей сделать аборт. Медики уверяли — мальчик не сможет ходить, но женщина не сдалась. Теперь сын не только передвигается, но и ловко забивает шайбы на льду. Об этом «360» рассказала мама Кирилла Дарья Руденко.

«По показанием по косолапости выдают справку о прерывании беременности. Об этом я узнала на 22 неделе, сделав УЗИ. Врачи говорили, что это не лечится на государственной основе и вообще это не лечится», — объяснила женщина.

Но молодая мама решила не сдаваться так быстро. Она нашла специалиста и проконсультировалась с ним.

«Я нашла ортопеда, приехала к нему со всеми результатами УЗИ. Он мне объяснил, что это все прекрасно лечится. Долго и достаточно затратно, но лечится. Он дал мне гарантию 100%, что мой ребенок будет развиваться, как любой другой ребенок без патологий», — объяснила Дарья.

Кирилл родился чуть раньше срока. Первый раз мы его загипсовали в месяц. Через неделю начали менять гипсовые повязки. Так восемь недель. Каждую неделю стопу выводили в правильное положение мама Кирилла.

Когда стопы выровнялись, мальчику сделали первую операцию на ахилловом сухожилии. Врачи рассекли сухожилия - и пятки встала на место. После зафиксировали ноги в гипс на два месяца.

«После операций и гипса мы надели брейсы. Это два сандалия и между ними планка, которая дает отведение стопы, для того, чтобы зафиксировать результат. В пять месяцев надели брейсы», — вспоминает собеседница «360».

Кирилл носил их по режиму: в первые три месяца по 23 часа в сутки, потом количество часов постепенно снижалось.

«Развивался он абсолютно нормально. Начал ползать в восемь месяцев. Учился вставать. Пошел в 1,3. До трех лет отходили в брейсах. В 4,5 года случился рецидив, ножки опять начали возвращаться в исходное положение. В феврале прошлого года ему сделали уже более сложную операцию по пересадке сухожилий на двух стопах», — сообщила Дарья.

До 27 апреля он был в гипсе. Когда ноги освободили, мальчик быстро начал ходить.

«Потом сняли, он расходился. Прошли физиотерапию. Он расходился так быстро, что через неделю начал кататься во дворе на велосипеде», — поделилась молодая мама.

Сейчас Кирилл вовсю занимается хоккеем. Он с удовольствием посещает все тренировки и делает большие успехи.

«На семейном совете решили, что хоккеистов любят все. В России это перспективный вид спорта. Хоккей также посоветовал наш ортопед», — пояснила женщина.

Врач заявил, что одобряет любую нагрузку на ноги. Поэтому в 3,4 года мальчик уже встал на коньки. Между тренировками как раз прошла операция, но в это время был карантин, поэтому он ничего не пропустил. Уже в августе Кирилл снова вышел на лед.

«Он очень старательный, классно все получается. Кирилл попадает в основные составы дружеских матчей. Ему очень нравится этот вид спорта. Без проблем ходит на две тренировки в день», — заключила Дарья.

В будущем семья планирует переехать в Новокузнецк, чтобы мальчик продолжил заниматься спортом уже профессионально.