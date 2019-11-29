Хоккеист Попович извинился перед Батрутдиновым за то, что уронил девушку

Трое претендентов на сердце Ольги Бузовой должны были удерживать на руках одну из участниц проекта, стоя в бассейне на неудобной платформе. В какой-то момент, Валерий Попович уронил Маргариту Гаврилову в воду.

Тимур Батрутдинов бросился на помощь, чтобы убедиться, что с девушкой все в порядке. Инцидент произошел в седьмом выпуске программы.

В итоге победу в испытании одержал Роман Гриценко, который и отправился на свидание с Бузовой.

Позже в прямом эфире своего «Инстаграма» хоккеист рассказал, что накануне перетренировался, поэтому руки очень быстро «забились». Он еще раз извинился перед девушкой и перел ведущим шоу.

«Я не смотрел, кто сколько весит. Вам показали только минуты две. А мы там стояли минут десять. Всем было тяжко. За день до этого мы жестко потренировались. Я взял Риту и через минут пять-семь у меня забились руки. Держать было тяжело», — сказал Попович.