Хоккеист из США заявил об ошибочном отношении американцев к России

Американский хоккеист Дэн Секстон, играющий в нижнекамском «Нефтехимике», рассказал о своих впечатлениях от жизни в России. По его словам, здесь живется очень хорошо, с каждым годом все лучше и лучше. Об этом написал официальный сайт хоккейного клуба.

Секстон заявил, что некоторые вещи, которые происходят в России, у него на родине понимают неверно. Однако он всегда рассказывает своим друзьям, как сильно ему нравится жить и играть в России, сообщила «Газета.ру».

В минувшем сезоне Дэн Секстон играл за «Автомобилист». Там хоккеисту удалось забросить семь шайб и сделать 18 результативных передач за 41 игру. Кроме того, американец выступал в Национальной хоккейной лиге до конца сезона 2010–2011 гг.