Общество 22 июня 2023, 23:43 Хоккеист Георгий Савин умер в 21 год, выпав из окна Хоккеист Георгий Савин погиб после падения с 18-го этажа жилого дома Freepik

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Известный хоккеист Георгий Савин погиб в Рязани. Спортсмен выпал с 18 этажа многоквартирного дома. Ему был 21 год. Об этом сообщила газета «Известия».

Источник издания отметил, что сейчас учитывается несколько причин случившегося.

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«Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай», — сказал источник.

По его данным, у хоккеиста были некоторые финансовые обязательства, он имел крупные долги. Помимо этого спортивная карьера знаменитости не складывалась.

Происшествие случилось в Олимпийском городке, там участникам команды МХК «Рязань-ВДВ» выдавали жилье. Мужчина жил в этом месте со своей возлюбленной. Сама девушка была в душевой кабине, когда спортсмен выпал из окна.