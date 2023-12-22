Общество 22 декабря 2023, 15:39 Ходорковского штрафовали за отсутствие плашки иноагента Московский суд оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах РИА «Новости»

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Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ходорковского* признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации. Ему предстоит выплатить штраф.

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В январе Ходорковского* уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов его внесли в мае 2022 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского*.

* Признан иноагентом в России.