«Ходят с ножом и душат». 12-летние кадеты запугали одноклассников в Ялте

Школьные конфликты в ялтинском образовательном учреждении переросли в обращение к президенту. Два ученика кадетского училища запугали всех одноклассников. Ребята, как уверяют родители, носят с собой ножи, молотки, бьют одноклассников и совершенно не знают, что такое воспитание. При этом их родня лишь смеется на собраниях и уверяет, что бессильна в этой ситуации, ведь дала ребенку «полную свободу».

В шестом кадетском классе школы № 11 в Ялте два ученика издеваются над одноклассниками и хулиганят — бьют их, пугают ножами и молотками, а после уроков крушат заброшенные автомобили. Такую характеристику дала мать одного из пострадавших детей Наталья. В беседе с «360» она рассказала, что еще с 1 сентября у кадетов 11-й школы проблемы с этими ребятами. В учреждение в День знаний пришли пять новеньких: трое — спокойные, а двое — хулиганы.

Ходят с ножом, ходят с молотком, крушат здесь все. После учебы подходят к заброшенной машине, начинают бить молотком. Дети ужасные Наталья.

Женщина рассказала, что однажды эти хулиганы зажали ее сына в раздевалке. Один — душил ребенка, а другой не позволял другим детям подойти и разнять мальчиков. После того случая ее сын попал в больницу. У него диагностировали сотрясение головного мозга и смещение второго позвонка на шее. Он ходит с бандажом на шее и «не может учиться».

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Родители пострадавших учеников пытались пообщаться с близкими хулиганов, но все бесполезно.

«Они не могут влияние оказать, потому что такое воспитание. Она (мама одного из хулиганов — прим.ред) говорит, что дает ребенку полную свободу, он сам свою жизнь регулирует и за нее отвечает», — сказала Наталья.

От рук школьников пострадал весь класс — четыре девочки и 21 мальчик.

Так как родители писали и руководству школу, и начальнику образования города Ялты, но никто ничего не предпринял, семьи пошли дальше — обратились к президенту России. В письме они перечислили проблемы, возникшие из-за хулиганов, приложили подписи обеспокоенных родителей и просьбу помочь.