«ХодивМаске»: онлайн-флешмоб запустили в Подмосковье
«Московский областной молодежный парламент запускает онлайн-флешмоб #ХодивМаске с целью привлечь внимание общественности к важности ношения масок», — рассказали в организации.
Там напомнили, что во время пандемии коронавируса важно беречь здоровье и придерживаться правил предосторожности: надевать медицинскую маску и перчатки, а также пользоваться антисептиком. В связи с этим в соцсетях запустили флешмоб. Для участия необходимо:
— сделать фотографию или селфи в маске;
— опубликовать снимок в Instagram или во «ВКонтакте»;
— поставить хештег #ХодивМаске;
— отметить аккаунт #МОМП @mo_molparlament.
Самые интересные фотографии попадут в ленту Московского областного молодежного парламента.
Сейчас наличие медицинской маски носит рекомендательный характер, но с 12 мая начнется обязательный масочный режим. Жители будут обязаны надевать это средство защиты перед выходом на улицу. За несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей.