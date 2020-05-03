«ХодивМаске»: онлайн-флешмоб запустили в Подмосковье

Уже совсем скоро в Подмосковье обязательно нужно будет ходить в маске. А пока в соцсетях запустили онлайн-флешмоб #ХодивМаске. Поучаствовать может любой желающий.

«Московский областной молодежный парламент запускает онлайн-флешмоб #ХодивМаске с целью привлечь внимание общественности к важности ношения масок», — рассказали в организации.

Там напомнили, что во время пандемии коронавируса важно беречь здоровье и придерживаться правил предосторожности: надевать медицинскую маску и перчатки, а также пользоваться антисептиком. В связи с этим в соцсетях запустили флешмоб. Для участия необходимо:

— сделать фотографию или селфи в маске;

— опубликовать снимок в Instagram или во «ВКонтакте»;

— поставить хештег #ХодивМаске;

— отметить аккаунт #МОМП @mo_molparlament.

Самые интересные фотографии попадут в ленту Московского областного молодежного парламента.

Сейчас наличие медицинской маски носит рекомендательный характер, но с 12 мая начнется обязательный масочный режим. Жители будут обязаны надевать это средство защиты перед выходом на улицу. За несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей.