«Ходить на маникюр приятно»: парни начали отстаивать право на «женские» занятия
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Блогер Анатолий Капустин в своем новом посте предложил подписчикам написать, что нужно сделать парням, чтобы в новом году жить нормально.
«Девушкам в этом помогают блогерки-феминистки, а у нас такого нет. Начну: ходить на маникюр приятно и не ставит под вопрос твою гетеросексуальность, проблемы не получится решить алкоголем, он только откладывает их», — написал молодой человек.
Пользователи подхватили новый тред и оставили множество комментариев со своими вариантами. Автор сообщения тоже подкинул немало идей.
В их числе были утверждения, что мужчины могут жаловаться на свои проблемы, зарабатывать больше женщины и пользоваться гигиенической помадой.
Также утверждалось, что мужчины могут не уметь чинить розетки, могут не разбираться в машинах и могут пить «женские» коктейли.
Один из-подписчиков блогера предложил такие наболевшие варианты: для мужчин нормально пользоваться кремом для рук или ног, а также использовать гель для интимной гигиены.
При этом были и те, кто не согласился с некоторыми пунктами. Например, жалобы мужчин назвали все-таки проявлением слабости.