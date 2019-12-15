  • «Ходить на маникюр приятно»: парни начали отстаивать право на «женские» занятия

    15 декабря 2019, 19:02

    Дарья Бунякова

    Вы думали, что в мире только женщины отстаивают свои права? Оказалось, что в противовес феминисткам есть маскулисты. Один из таких парней решил показать, что мужчинам тоже живется не сладко и запустил в Twitter новый тред. Получилось содержательно.
    «Ходить на маникюр приятно»: парни начали отстаивать право на «женские» занятия

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    Блогер Анатолий Капустин в своем новом посте предложил подписчикам написать, что нужно сделать парням, чтобы в новом году жить нормально.

    «Девушкам в этом помогают блогерки-феминистки, а у нас такого нет. Начну: ходить на маникюр приятно и не ставит под вопрос твою гетеросексуальность, проблемы не получится решить алкоголем, он только откладывает их», — написал молодой человек.

    Пользователи подхватили новый тред и оставили множество комментариев со своими вариантами. Автор сообщения тоже подкинул немало идей.

    В их числе были утверждения, что мужчины могут жаловаться на свои проблемы, зарабатывать больше женщины и пользоваться гигиенической помадой.

    Также утверждалось, что мужчины могут не уметь чинить розетки, могут не разбираться в машинах и могут пить «женские» коктейли.

    Один из-подписчиков блогера предложил такие наболевшие варианты: для мужчин нормально пользоваться кремом для рук или ног, а также использовать гель для интимной гигиены.

    При этом были и те, кто не согласился с некоторыми пунктами. Например, жалобы мужчин назвали все-таки проявлением слабости.