«Сами номера уже выпускаются такие, делаются, и многие автомобилисты как раз на свои автомашины ставят такие номера. И мотоциклисты, кстати говоря, тоже. Это давно назревшая норма и шаг. Ход правильный», — подчеркнул специалист.

По его мнению, в будущем не стоит сходить с этого пути и перенимать из опыта других стран только лучшие примеры и варианты.

Новый национальный стандарт на номера вступил в силу 4 августа. Нововведение касается транспортных средств, у которых нестандартное место для регистрационных знаков.