«Хочу лицо как в Instagram». К пластическим хирургам стали чаще обращаться за лицом «с картинки»

Источник фото: телеканал «360»

«В последнее время мы действительно сталкиваемся с пациентами, которые приходят к пластическому хирургу и приносят фотографию себя, обработанную в каком-то приложении или через какую-то маску, и говорят: я вот здесь замечательно выгляжу, я хочу такое лицо в реальной жизни. Здесь идет такое неприятие себя, граничащее с психическим расстройством», — рассказывает пластический хирург Анна Калеганова.

Такое психическое расстройство даже имеет свой термин — снэпчат-дисморфия. Да, именно снэпчат первый задал моду на маски, меняющие лицо. А потом пошли непропорциональные операции — сперва у звезд мировой величины, а затем и у наших знаменитостей.

Источник фото: телеканал «360»

Разумеется, пластика была востребована и пять, и десять лет назад. Но сейчас это все дальше от эстетики — скорее попытка перенести инста-маску на живое лицо. Мы смотрим в зеркало и не нравимся себе без фильтра. Мы делаем фото, но без обработки ни за что не выложим его в сеть. Это доходит до помешательства, полного искажения реальности. Но чем чревато подобное расстройство?

«Опасность ситуации состоит в том, что люди, неудовлетворенные своей внешностью, очень часто прибегают к попыткам суицида. Потому что, как правило, это подростки, юноши. А максимализм говорит им: все или ничего. Или ты выглядишь супер, как сестры Кардашьян, или жизнь не имеет смысла. Поэтому очень часто приходится в практике сталкиваться с тем, что приводят ребенка — а там уже и руки порезаны, и попытки суицида совершались», — говорит психолог Екатерина Трофимова.

Источник фото: телеканал «360»

Могли себе представить создатели снэпчат-масок пару лет назад, что их невинная шутка может стать причиной сломанной психики десятков тысяч людей? И ведь все больше людей, чьи фотографии не имеют ничего общего с реальной внешностью. И не только девушек. Чтобы не пугать других и самих себя разницей на фото и в жизни — можно, конечно, лечь под нож. Но тогда к психическим проблемам прибавятся физиологические. Возьмем тот же «отпиленный» инстаграмный нос.

«Выполняется операция не только на наружном носу, но и выполняется операция внутри носа для того, чтобы улучшить носовое дыхание. Потому что у многих пациентов будут искривленные носовые перегородки, что может привести в послеоперационном периоде к нарушению носового дыхания», — рассказывает пластический хирург Андрей Андриевский.

Источник фото: телеканал «360»

Возможно, разумным решением было бы сделать обязательной консультацию у психолога перед походом к хирургу?

«И если мы говорим о том, что многие меняют свои фотографии, накладывают фильтры, то некоторые больные психическим расстройством или просто крайне неуверенные в себе люди — они вообще боятся насмешек, осуждения, отвержения. И конечно, им нужна помощь», — отмечает психолог Екатерина Трофимова.

Самое смешное в этой истории то, что инстаграм якобы запретил и удаляет фильтры с эффектом пластики с октября 2019 года. Но, видимо, как удаляет, так и вновь зарабатывает на наших с вами комплексах.

Подробности — в материале «360».