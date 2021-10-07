«Хочу, чтобы этих посадили»: девушка избитого дагестанцами москвича рассказала о его состоянии

Избитый тремя дагестанцами бармен Роман Ковалев сейчас чувствует себя гораздо лучше. Врачи ждут, когда отек сойдет, чтобы решить по поводу операций. Об этом «360» рассказала его девушка Анна. Она также призналась, что в таких ситуациях никто не должен проходить мимо.

«Я сразу к нему в больницу приехала. Сейчас он себя лучше чувствует. У него процедуры, врачи постоянно приходят. Это ужасная ситуация. Хочу, чтобы Роман поскорее выздоровел, а этих посадили. Я никогда не вступала в конфликт с дагестанцами, потому что знаю, что может влететь», — рассказала девушка.

Она добавила, что Роман в школе занимался боксом, сейчас он спортом не занимается. Девушка подчеркнула, что нельзя обходить стороной такие ситуации.

«Считаю, что в таких ситуациях люди не должны обходить стороной. Слишком много таких случаев. Девушке повезло, что Рома за нее вступился. А так они всех без разбору могут бить, им без разницы», — заключила собеседница «360».

Что касается медали за отвагу, которой парня хотят наградить, то она вполне заслуженная, отметила Анна.

Роман Ковалев заступился за девушку на Арбатско-Покровской линии метро в начале недели. В момент конфликта компания приезжих начала грубить пассажиркам и прогонять их с мест в вагоне. После замечания началось жестокое избиение. Возбуждено несколько уголовных дел.