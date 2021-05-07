Успенская сообщила, от кого хочет родить ребенка

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» заявила, что еще не оставила идею родить ребенка и даже назвала имя предполагаемого кандидата.

В ответ на вопрос телеведущего о посте в Instagram, в котором она сообщила, что ищет подходящую яйцеклетку, Успенская сообщила, что пока не раздумала.

«Я согласна рожать от великих людей, от композиторов. Например, от Игоря Крутого», — отметила певица.

В июле 2019 Успенская уже говорила, что ищет «талантливые клетки».

«Пока мечтаю о Уэббере, английском композиторе. Мадонна мечтала заполучить его клетки, он отказал. Может, мне не откажет!» — сказала Успенская.

В марте этого года певица сообщила, что помирилась с дочерью Татьяной после полугодовой ссоры. Девушка прилетела в Москву на пластическую операцию на челюсти, которую пообещала оплатить мать.