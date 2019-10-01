  • «Хочет присвоить себе звание „ветерана кибервойск“». Политолог оценил слова британского генерала о кибервойне с РФ

    01 октября 2019, 11:32

    Артур Блянихов

    Политолог Павел Фельдман обсудил с радио Sputnik слова британского генерала Ника Картера о том, что Соединенное Королевство фактически находится в состоянии ежедневной войны из-за кибератак со стороны РФ и других стран.

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    Фельдман напомнил, что сейчас перед Британией и прочими западными государствами практически не существует угрозы вооруженного конфликта, поэтому высшие армейские чины, подобные Картеру, попросту скучают.

    «Вот он и использует любую возможность для того, чтобы напомнить о своем существовании и о том, что неплохо бы больше средств влить в его военную структуру», — пояснил специалист.

    По его мнению, британский генерал завидует своим коллегам, которые ведут «горячую войну» в ближневосточном регионе. Однако, позволяя себе делать подобные агрессивные выпады, он не осознает цены своих слов.

    «Может, он хочет присвоить себе звание „ветерана кибервойск“ или говорить о том, что он получил ранение на киберфронте», — предположил политолог.