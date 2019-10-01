«Хочет присвоить себе звание „ветерана кибервойск“». Политолог оценил слова британского генерала о кибервойне с РФ

Ежедневная угроза: британский генерал заявил о кибервойне с Россией Подробнее

Фельдман напомнил, что сейчас перед Британией и прочими западными государствами практически не существует угрозы вооруженного конфликта, поэтому высшие армейские чины, подобные Картеру, попросту скучают.

«Вот он и использует любую возможность для того, чтобы напомнить о своем существовании и о том, что неплохо бы больше средств влить в его военную структуру», — пояснил специалист.

По его мнению, британский генерал завидует своим коллегам, которые ведут «горячую войну» в ближневосточном регионе. Однако, позволяя себе делать подобные агрессивные выпады, он не осознает цены своих слов.

«Может, он хочет присвоить себе звание „ветерана кибервойск“ или говорить о том, что он получил ранение на киберфронте», — предположил политолог.