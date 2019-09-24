Хобби, радость и русский язык. Зачем пенсионер из Германии учит детей в Мытищах

В обычной школе в Мытищах есть крайне необычный учитель. Кристиан Рункель — немецкий пенсионер, который вместо заслуженного отдыха решил каждый год приезжать к нам в страну и учить детей немецкому языку. Последние восемь лет он каждый сентябрь прилетает на занятия в школу № 17. Что тянет сюда немца, и как он помогает ребятам открыть для себя весь мир — в материале «360».

Раннее утро, школа в Мытищах, на уроке немецкого языка настоящий немецкий учитель. А точнее –пенсионер. Кристиан Рункель всю жизнь проработал в Германии и уже должен наслаждаться заслуженным отдыхом, но вместо этого начал ездить в Россию.

«Для меня очень важно приезжать сюда и видеть, как прогрессируют ребята. Как они меняются за эти годы, и как улучшается их немецкий язык. Для меня это уже не работа, а настоящее хобби», — рассказал учитель немецкого языка Кристиан Рункель.

Источник фото: телеканал «360»

Изучать Россию Кристиан начал с Петербурга. Там он пробыл недолго, и восемь лет назад впервые приехал в Мытищи. С тех пор немецкий учитель прилетает сюда, словно по расписанию — один раз в год, каждый сентябрь, на три недели.

По словам местных учителей, ребята встречу с Кристианом ждали с нетерпением. Поспешили увидетьсяс учителем и его выпускники. Благодаря Рункелю Надежда, например, сдала ЕГЭ, поступила в институт и без каких-либо проблем получила диплом. Кроме того, немец буквально изменил ее жизнь — девушку пригласили по обмену в Германию, а денег у нее не было, тогда помог учитель.

«Он дал мне будущее с немецким языком. Я очень благодарна ему и его супруге за то, что они организовали мою поездку и всячески способствовали тому, чтобы мой интерес к немецкому перерос в профессию», — подчеркнула выпускница Кристиана Рункеля Надежда Кашенкова.

Источник фото: телеканал «360»

Сам Кристиан, несмотря на возраст, также не прекращает учиться. Русский язык оказался довольно сложным: устную речь он уже понимает, а вот с ответами и письмом пока есть проблемы. Но понять наш народ, считает немец, порой можно и без слов — страны хотя и разные, но люди одни и те же.

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«За эти годы я понял, что русские и немцы очень похожи друг на друга. Выражается это не в чем-то внешнем, а в элементарных привычках и в поведении в целом. У вас все ходят по улице, уставившись в телефоны, у нас — то же самое. Картина одинаковая, люди очень похожи», — отметил Кристиан Рункель.

Источник фото: телеканал «360»

Сентябрь подходит к концу, и Кристиану пора вновь возвращаться домой. С ребятами он увидится лишь через год. На прощание — песня. Да-да, этот сверхактивный пенсионер еще и поет.