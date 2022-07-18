H&M откроет распродажу 1 августа

Распродажа в магазинах H&M начнется 1 августа. Продавать собираются одежду, которая, видимо, пылилась на складе с февраля, ведь свои магазины в России компания закрыла в начале марта. О распродаже сообщили в пресс-службе компании.

Распродажа начнется в рамках окончательного ухода H&M из России. Об этом в компании заявили сегодня утром. Гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон сообщила, что деятельность организации невозможна в России.

Telegram-канал Shot пишет, что сотрудники H&M получат около 500 тысяч рублей (после вычета налогов) после ухода компании из России. Работникам также оставят годовую медицинскую страховку.

В июне президент Союза российских байеров Елена Бугранова не исключала, что иностранные бренды могут вернуться в Россию, но под новыми именами. Из РФ уже ушли такие крупные игроки, как Adidas, Bershka, Uniqlo, Reserved, Levi’s, Mango, Mohito, Oysho, Pull & Bear, Victoria’s Secret, Zara.