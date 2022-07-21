H&M отказался от массовой распродажи в России

Шведская компания H&M отказалась устраивать открытую распродажу товаров в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ретейлера.

«Наши магазины откроются в течение августа и начнут работу в штатном режиме. Все товары продадут по полной стоимости», — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что объявивший об уходе из России H&M откроет свои магазины в России 1 августа для массовой распродажи.

Компания H&M приняла решение покинуть российский рынок 18 июля. Гендиректор Хелена Хельмерссон объяснила, что оно связано с нынешней ситуацией в мире.

Шведская компания H&M Group — один из крупнейших продавцов обуви, одежды и аксессуаров. В России работало около 150 магазинов сети. Компания также управляет такими брендами, как COS, Other Stories H&M HOME, Weekday Monki и другими.