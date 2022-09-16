H&M опроверг ввоз в Россию новых коллекций товаров из Казахстана | 360°

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H&M опроверг ввоз в Россию новых коллекций товаров из Казахстана

H&M: информация о ввозе новых коллекций в Россию не отвечает действительности

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Информация о поставках новых коллекций H&M в Россию не соответствует действительности, заявили представители компании. В пресс-службе подчеркнули, что сейчас магазины занимаются только распродажей оставшейся одежды, написал «РБК Life».

«Магазины открыты временно. В процессе подготовки к закрытию мы распродаем только оставшийся в России сток», — объяснили в пресс-службе шведского бренда.

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Данные о том, что в Россию начали завозить товары H&M из новой коллекции, распространили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании. Собеседник издания заявил, что у ретейлера есть интерес продержаться на рынке как можно дольше, поэтому были организованы поставки товара в российские магазины из Казахстана.

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H&M приостановил продажи в России 2 марта. Компания работала в стране с 2009 года. За это время открыли 168 магазинов. В СМИ появлялись данные о том, что датой окончательного ухода H&M из РФ станет 30 ноября. Но эту информацию в пресс-службе компании тоже опровергли. По словам представителей бренда, магазины будут открыты до тех пор, пока не распродадут оставшийся сток.

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