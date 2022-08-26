Розничная сеть по торговле одеждой H&M оплатила на девять месяцев вперед аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» на Тверской улице в Москве. Об этом рассказали в газете «Коммерсант».

Сообщается, что сумма аренды может составить 400 миллионов рублей. По мнению экспертов, H&M хочет сохранить арендованные площади, чтобы спокойно распродать стоки или даже найти схему, как остаться на российском рынке. Компания может как найти партнера, который бы представлял ее интересы, так и продать бизнес сторонним лицам с опционом на возврат.

Руководство также заявило, что готово оплатить все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус».

Компания H&M объявила об уходе из России в середине июля. По данным Министерства промышленности и торговли, ретейлер готовит свои точки к продаже. По оценке партнера консалтинговой компании GRM Сергея Новикова, компания может продать свой российский бизнес за пять-шесть миллионов рублей с учетом дисконта.