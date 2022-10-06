H&M и Zara в российских ТЦ заменят более дорогими турецкими брендами | 360°

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H&M и Zara в российских ТЦ заменят более дорогими турецкими брендами

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Дистрибьюторы пытаются заменить закрывшиеся магазины H&M и Zara в российских ТЦ другими брендами, в основном турецкими, однако часто они оказываются дороже. Об этом NEWS.ru сообщил источник на рынке.

Среди брендов, которые могут появиться на месте закрывшихся магазинов — турецкий Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx, который закрылся в России в 2017 году из-за нерентабельности.

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«Но из-за того, что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx — на 20–25%, Ketroy — на 35%, а Perspective — на 20%. Ведь дистрибьюторам нужно получить свою маржу», — рассказал источник.

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