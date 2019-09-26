«Хлопок сильный, будто камень упал на землю». Соседи — о супругах из Раменского, пожертвовавших собой ради сына
«Супруга слышала хлопок сильный, как будто большой камень упал на землю. Я сам потрясен этой ситуацией. Не знаю, что произошло, но хлопок, видимо, произошел в их квартире. Я вчера приехал с работы и увидел, что у них лоджия открыта, все открыто, окна закопченые, но, по-моему, не побитые», — рассказал Владимир — житель дома, который расположен напротив загоревшейся квартиры.
Супруги выпали из окна горящей квартиры под Раменском. Но сперва — спасли своего сынаПодробнее
Он отметил, что ни разу не видел кого-то из погибших супругов пьяными.
«Люди, которые выпивают, их обычно на улице видно — они там шатаются, или что-то еще. Здесь же не было такого, я не видел ни разу», — сказал Владимир.
На вопрос, могут ли быть правдой слухи о том, что супруги сами устроили возгорание, он не смог ответить однозначно.
«Говорят, женщина была гулящая. Но я не думаю, что дело в этом. Вроде бы все их устраивало — и мужчину, и женщину. И ребенок худо-бедно был с мамой и папой. Я не знаю, что у них там происходило. Вроде бы он в милиции работал, может — уволился, может быть что-то там не складывалось», — сказал Владимир.
Семилетний мальчик, которого родители спасли из горящей квартиры, сейчас находится со своей тетей. Она сообщила, что мальчик не получил никаких серьезных травм, однако им все-равно приходится ездить на перевязки. По ее словам, ребенок просто обжег руки. Как именно это случилось — она не объяснила.
В школе, где учится мальчик, отметили, что он очень способный ребенок. Про ситуацию в семье второклассника говорить отказались, так как не имеют права разглашать личные данные учеников.