24 сентября супружеская пара выпала с пятого этажа, из окна горящей квартиры в селе Новое Раменского района. Перед этим они успели спасти своего семилетнего сына — мальчика обвязали веревками и спустили с балкона на землю. Местные жители рассказали «360» о жизни семьи до происшествия.

«Супруга слышала хлопок сильный, как будто большой камень упал на землю. Я сам потрясен этой ситуацией. Не знаю, что произошло, но хлопок, видимо, произошел в их квартире. Я вчера приехал с работы и увидел, что у них лоджия открыта, все открыто, окна закопченые, но, по-моему, не побитые», — рассказал Владимир — житель дома, который расположен напротив загоревшейся квартиры.

Супруги выпали из окна горящей квартиры под Раменском. Но сперва — спасли своего сына Подробнее

Он отметил, что ни разу не видел кого-то из погибших супругов пьяными.

«Люди, которые выпивают, их обычно на улице видно — они там шатаются, или что-то еще. Здесь же не было такого, я не видел ни разу», — сказал Владимир.

На вопрос, могут ли быть правдой слухи о том, что супруги сами устроили возгорание, он не смог ответить однозначно.

«Говорят, женщина была гулящая. Но я не думаю, что дело в этом. Вроде бы все их устраивало — и мужчину, и женщину. И ребенок худо-бедно был с мамой и папой. Я не знаю, что у них там происходило. Вроде бы он в милиции работал, может — уволился, может быть что-то там не складывалось», — сказал Владимир.

Семилетний мальчик, которого родители спасли из горящей квартиры, сейчас находится со своей тетей. Она сообщила, что мальчик не получил никаких серьезных травм, однако им все-равно приходится ездить на перевязки. По ее словам, ребенок просто обжег руки. Как именно это случилось — она не объяснила.

В школе, где учится мальчик, отметили, что он очень способный ребенок. Про ситуацию в семье второклассника говорить отказались, так как не имеют права разглашать личные данные учеников.