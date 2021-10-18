Хлопья овсянки резко подорожали в России

По данным Росстата в этом году хлопья овса в рознице рекордно подорожали. Однако в Минсельхозе отметили, что дефицита овса в стране нет. Об этом написал РБК.

Два месяца подряд один килограмм геркулесовой каши в магазинах стоит больше 80 рублей. Этот продукт очень популярен, его покупают почти половина россиян. Росстат подсчитал, что в августе 2021 года средние розничные цены на геркулес составили 80,5 рубля за один килограмм. В сентябре хлопья подорожали до 80,9 рубля за килограмм.

Ведомство отметило, что дороже 80 рублей хлопья стали стоить впервые за всю историю наблюдения ведомства. В прошлом году, в августе и сентябре, цена держалась на уровне 72,1 рубля за килограмм — это на 12% ниже, чем в этом году.

Исследовательской компании GfK сообщила РБК, что в магазинах также подорожала овсяная каша быстрого приготовления.

По словам представителя торговой сети Восточной Сибири «Командор» Дмитрия Болотова, овсянка подорожала из-за роста закупочных цен у поставщиков. Он отметил, что в этом году поставщики не раз предупреждали об этом. Они ссылались на низкую урожайность и засуху.

Ранее россиянам перечислили товары, которые вырастут в цене к Новому году. Среди них бытовая техника, электроника и автомобили.