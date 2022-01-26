Хлебозавод в Геленджике решил продавать «Блокадный хлеб»

В Геленджике хлебозавод объявил о продаже «Блокадного хлеба». Его рецептура, заявил производитель, максимально приближена к хлебу, который ели жители Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Пост о «Блокадном хлебе» за 52 рубля появился в Instagram завода. Акцию приурочили к годовщине освобождения блокадного Ленинграда, а буханку собирались продавать с 25 по 27 января.

Источник фото: Instagram

«Наши технологи разработали максимально приближенную рецептуру хлеба, который ели жители осажденного Ленинграда в те непростые времена», — отметили в публикации.

В Сети раскритиковали пост. И его изменили: сначала написали, что просьба о выпуске продукции поступила от жителей Геленджика; затем — что хлеб продавать не станут, чтобы не оскорблять чувства переживших блокаду. В третьей редакции говорилось о бесплатной раздаче хлеба, который изначально стоил 52 рубля.

СМИ писали, что руководителем ООО «Хлеб-сервис», запустившим акцию, является депутат Заксобрания Краснодарского края Татьяна Рой. Она же владеет предприятием. Представители парламентария уточнили, что с поста директора завода Рой ушла и никакого отношения к «Блокадному хлебу» не имеет.

«Там сменился руководитель, Татьяна Геннадьевна ушла. Она директором не работает с декабря месяца. Сейчас там другой начальник, и, видимо, про этот блокадный хлеб он придумал», — заявила помощница депутата Telegram-каналу «Подъем».

В посте об акции упоминалось, что подобный хлеб продавали и в 2021 году. В то время Татьяна Рой еще руководила предприятием.