  • Хлеб с губкой продали жителю подмосковного Чехова

    13 сентября 2019, 09:31

    Александра Ломейко

    Купленный жителем подмосковного Чехова батон оказался с сюрпризом. В свежем хлебе мужчина нашел губку для мытья посуды. Деньги за покупку ему вернули, а производитель уже начал проверку случившегося.

    Батон Валентин Деженков, ехавший на работу, приобрел в сетевом магазине, сообщил сайт «Подмосковье сегодня».

    «Когда понял, что хлеб с сюрпризом, сразу повез его в магазин обратно», — рассказал он.

    В магазине к находке отнеслись с юмором, признавшись, что такое видят впервые. Испорченный товар у мужчины забрали, а деньги за него были возвращены. Тем не менее сам Деженков ничего веселого в ситуации не увидел.

    «А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка», — заметил житель Подмосковья и пожаловался компании-производителю.

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    На предприятии подтвердили, что получили претензию. Весь процесс производства мучной продукции, со слов ее представителя, всегда тщательно контролируется. Теперь ей предстоит служебная проверка.

    «Мы <…> хотим, чтобы люди были довольны тем, что мы делаем», —заключил производитель хлеба.