«Хлеб похож на вату»: россиянин, переехавший за границу, рассказал о «безвкусной» американской еде

Россиянин, переехавший в США, а затем в Канаду, сравнил заграничную еду с едой в России. По его словам, большинство продуктов, которые продаются в американских магазинах, являются безвкусными. Об этом написала Lenta.ru.

«Молоко пить невозможно, зелень напоминает обычную траву, мясо хоть и свежее, но неестественно пресное, хлеб похож на вату», — отметил молодой человек.

Проживая в США, приходилось покупать продукты на фермерском рынке в русских, китайских или арабских магазинах. Именно там можно было найти селедку или соленые огурцы.

«В русских магазинах можно купить такие деликатесы, как соленые огурчики или селедку, пельмени и хлеб домашней выпечки, побаловать себя салатом оливье или „под шубой“. А еще приобрести красную икру. Рыбу ловят в местных реках, но канадцы не понимают вкус икры. Сетевые маркеты ее не закупают, ведь она не пользуется широким спросом», — заявил россиянин.

Канадские рестораны также не удивили мужчину. Там, по его словам, предлагают небольшой выбор блюд. Чаще всего — это стейк или итальянская паста. А вот в русских ресторанах выбор всегда огромен, заключил он.