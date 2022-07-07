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    07 июля 2022, 02:54

    Хлеб, мясо и молоко могут опуститься в цене в России

    «Известия»: в России могут снизить НДС на социально значимые продукты

    Валерия Шафирко

    Минпромторг рассмотрит инициативу о снижении НДС на социально значимые продукты, в частности, мясо, молоко, хлеб, чай, бананы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Автором инициативы выступила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети). В пресс-службе Минпромторга отметили уверенность в том, что инициатива «заслуживает внимания».

    АКОРТ в конце июня предложила ФНС дать продавцам некоторые послабления, чтобы сети могли и дальше сдерживать растущие цены на продукты. Так, ассоциация просила снизить НДС на часть товаров, а также дать отсрочку для уплаты страховых взносов и по уплате налогов.

    «В целом Минпромторг выступает за рыночные методы по сдерживанию цен. Например, мы рекомендовали участникам рынка (торговым сетям и поставщикам) переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок», — уточнили в пресс-службе Минпромторга.

    Причем, как отметили в министерстве, тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения товарных запасов в периоды, когда на эти товары идет повешение потребительского спроса.

    Специалисты министерства, как подчеркнули в ведомстве, мониторят ситуации в отношении цен и поставок на постоянной основе, также они проводят совещания с ассоциациями производителей, торговых сетей и региональными властями, курирующими торговлю.