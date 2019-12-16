Хлеб из будущего появился на Ямале
Нарезной батон компании «Хлебный Дом» в Тарко-Сале ЯНАО прибыл из 21 декабря 2019 года. Такая дата изготовления оказалась на его упаковке. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Фотографию этикетки опубликовала газета «Северный луч» на странице в Instagram.
«Вот такие удивительные продукты продаются в магазинах нашего города. Батон прибыл прямиком из будущего — из субботы, 21 декабря!» — написали авторы.
Компания «Хлебный Дом» подтвердила возможную опечатку на этикетке и назвала ее ошибкой одного из работников.
«Мы приносим свои извинения перед теми, кого ввели в заблуждение. К сожалению, люди иногда допускают ошибки», — заявила администрация.
По информации «Хлебного дома», ранее на предприятии не было подобных проблем. Компания предположила, что цифру «12» перепутали с «21».